Гости едва отмылись от позора: модный показ обернулся полным провалом (видео)

В рамках недели моды в Париже прошел показ Valentino Haute Couture. Мероприятие не обошлось без инцидента, о котором вряд ли скоро забудут.

Пьерпаоло Пиччоли представил свою новую коллекцию Весна/Лето 2023. Образы, созданные итальянским дизайнером, как всегда оказались на высоте, в отличие от моделей, которые их представили. В частности, отличилась 58-летняя Кристен Макменами, которая вышла на подиум в платье в пол и туфлях на высоком каблуке. Те оказались настолько неудобными, что красавица-блондинка упала у всех на глазах.

Потерпев полный провал, манекенщица не растерялась — она сняла обувь и пошла дальше как ни в чем не бывало. А вот гостям, среди которых было немало звезд мировой величины, таких как Мин Юнги из BTS, Кайли Миноуг и Энн Хэтэуэй, судя по всему, от увиденного пришлось испытать чувство испанского стыда. От такого позора многим из них придется отходить еще долго.