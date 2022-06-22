«Гость из прошлого»: оконфузившуюся на всю страну Славу подняли на смех

Певица Слава столкнулась с критикой из-за того, что не любит уходовые процедуры. Как призналась артистка, она чувствует себя «мужичкой».

Как рассказала исполнительница, она не является большой фанаткой косметики и ухода за собой. Якобы Слава не делает себе маникюр в салонах и пользуется лишь одним видом крема, который наносит на все части своего тела, а волосы красит самостоятельно дома.

«Я не любитель омолаживающих процедур, поэтому в салон не хожу... И нормально себя чувствую», — рассказала артистка.

Пользователи Сети не ожидали подобного признания от знаменитости. Как отметила Лена Миро , поделившаяся мнением в своем ЖЖ, для нее Слава начала выглядеть как женщина, которая не любит себя и не может правильно за собой ухаживать.

«Такое ощущение, что Слава — гость из прошлого, когда дне мужчины уходили с копьем на охоту, а женщины собирали ягоды на жаре», — уверена блогер.

Как отметила звезда социальных сетей, подобное отношение к собственому телу сказывается и на внешности певицы. Якобы 42-летняя Слава в глазах Миро давно выглядит значительно старше, а всему виной ее нелюбовь к уходу за собой.