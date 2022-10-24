Гость из будущего в «Неуловимых мстителях»: над глупой ошибкой потешался каждый

Действия приключенческой кинотрилогии «Неуловимые мстители» разворачивается в 20-х годах. Однако при воссоздании образа прошлого в ленте было допущено немало глупых ошибок. Некоторые из них пользователи Сети заметили только сейчас, при повторных просмотрах.

Чаще всего ляпы происходили с предметами, которых во времена Гражданской войны и после нее быть просто не могло. Например, в заключительном фильме трилогии «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» в сцене в ресторане Валерка держит в руках газету «Возрождение», прикидываясь эмигрантом. Она и стала фактическим гостем из будущего: издание начало выпускаться лишь в 1925 году, за целый год до описываемых в ленте событий.

Кроме того, эмигрантская газета должна была именоваться на старорусском языке «Возрожденiе», что тоже не учли в картине. Среди других неточностей значатся советское снаряжение, которым пользовались белые офицеры, или нож разведчика, взятый на вооружение лишь в 40-е.