«Гостья из будущего», лысина из ниоткуда: отыскали 10 уморительных ляпов в советском Sci-Fi про Алису Селезневу

Сегодня Наталье Мурашкевич, Алисе Селезневой из «Гостьи из будущего», исполняется 54 года. Для миллионов советских детей она навсегда осталась девочкой с неземными глазами, которая умела разговаривать с животными и носила форму, опередившую время лет на сорок. В честь дня рождения – теплый взгляд на ляпы фильма, без которых не обходится ни одна любимая картина.
Фильм снимали почти два года, дети росли, прически менялись, и это, пожалуй, самый милый ляп. Алиса в начале – одна, в середине – уже другая, и дело не в гриме. Но есть вещи и посмешнее.
В сцене прыжка из окна Весельчак У и Алиса вылетают якобы из одного проема. Только вот у пирата окно обрамлено соседними стеклами, а у девочки – глухая стена.
Дублеров тоже видно невооруженным глазом – особенно у Невинного, чей каскадер забыл надеть парик и щеголяет залысинами, которых у Весельчака отродясь не было.
Флипы – отдельная песня. Коля садится в аппарат под номером 123 и улетает. Но в следующем кадре флип №485, на котором только что упорхнула какая-то девочка, преспокойно стоит на земле. Пустой. Телепортировалась обратно быстрее звука?
Ну и классика: Коля открывает дверь с табличкой «Большой театр» – и попадает на побережье. А дверь №4, ведущая на улицу Горького, выводит его на ВДНХ. Видимо, в будущем с навигацией тоже не все гладко, даже когда речь заходит про автобус-телепорт.
Еще несколько забавных нестыковок мы собрали в галерее ниже. Листайте и улыбайтесь. С днем рождения, Алиса!