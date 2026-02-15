«Гостья из будущего», лысина из ниоткуда: отыскали 10 уморительных ляпов в советском Sci-Fi про Алису Селезневу

Чем чаще пересматриваем, тем больше занятных нестыковок находим. Но картину это не портит вовсе.

Сегодня Наталье Мурашкевич, Алисе Селезневой из «Гостьи из будущего», исполняется 54 года. Для миллионов советских детей она навсегда осталась девочкой с неземными глазами, которая умела разговаривать с животными и носила форму, опередившую время лет на сорок. В честь дня рождения – теплый взгляд на ляпы фильма, без которых не обходится ни одна любимая картина.

Фильм снимали почти два года, дети росли, прически менялись, и это, пожалуй, самый милый ляп. Алиса в начале – одна, в середине – уже другая, и дело не в гриме. Но есть вещи и посмешнее.

В сцене прыжка из окна Весельчак У и Алиса вылетают якобы из одного проема. Только вот у пирата окно обрамлено соседними стеклами, а у девочки – глухая стена.

Дублеров тоже видно невооруженным глазом – особенно у Невинного, чей каскадер забыл надеть парик и щеголяет залысинами, которых у Весельчака отродясь не было.

Флипы – отдельная песня. Коля садится в аппарат под номером 123 и улетает. Но в следующем кадре флип №485, на котором только что упорхнула какая-то девочка, преспокойно стоит на земле. Пустой. Телепортировалась обратно быстрее звука?

Ну и классика: Коля открывает дверь с табличкой «Большой театр» – и попадает на побережье. А дверь №4, ведущая на улицу Горького, выводит его на ВДНХ. Видимо, в будущем с навигацией тоже не все гладко, даже когда речь заходит про автобус-телепорт.

Еще несколько забавных нестыковок мы собрали в галерее ниже. Листайте и улыбайтесь. С днем рождения, Алиса!