Гость из будущего: Киллиан Мерфи сыграет важнейшую роль в сиквеле «28 лет спустя» — но фанатам «28 дней…» радоваться нечему

Конечно, речь идет не о секундном камео. Но есть нюанс.

Киллиан Мерфи снова наденет кроссовки велосипедного курьера Джима — спустя двадцать лет после выхода культовых «28 дней спустя». Новость сама по себе сенсационная: герой, с которого начиналась история зараженной Британии, вернется в продолжении. Но поклонникам оригинальной картины лучше не строить иллюзий — на экране Мерфи не задержится.

Речь идет о второй части новой трилогии Дэнни Бойла — фильме «28 лет спустя: Храм из костей», который уже снят и выходит в январе 2026-го.

Именно здесь Джим мелькнет в финале, причем не в виде камео — его появление должно «перевернуть игру» и подготовить почву для триквела: настоящая драма впереди.

Третий фильм (пока не подтвержден, но уже обсуждается) собираются строить как раз вокруг Джима, и это — единственная причина, почему возвращение актера выглядит таким важным.

И все же ожидания публики могут разлететься в пыль. Те, кто надеялся на полноценное воскрешение старой истории, столкнутся с холодным фактом: экранного времени у Мерфи — крохи. Сам актер честно предупредил, что он «только чуть-чуть» в картине.

Но именно этого «чуть-чуть» должно хватить, чтобы продюсеры получили шанс снять третью часть.

Тем временем «Храм из костей» обещает показать мир, где угрозой становятся не столько зараженные, сколько сами выжившие. Здесь новые персонажи будут сталкиваться с предательством, жадностью и жестокостью.

Так что, да, Джим снова с нами — но лишь как «привет» из будущего.

