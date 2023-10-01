«Господи, спаси»: люди обомлели, увидев маленькую дочь Кудрявцевой с ярким макияжем

Снимки маленькой Маши часто появляются в социальных сетях Леры Кудрявцевой. Единственная дочь телеведущей растет редкой красавицей, такую грех прятать от публики.

Новые снимки звездной наследницы заставили подписчиков в очередной раз ахнуть от восторга. Белокурый ангел позировала перед камерой с ярким макияжем на лице. Малышке сделали аквагрим, и результат ей сильно понравился.

Крохе досталась щедрая порция комплиментов от подписчиков ее матери. Интернет-пользователи не могли налюбоваться глубокими голубыми глазами пятилетней Маши и ее очаровательной улыбкой.