«Господи, спаси»: люди обомлели, увидев маленькую дочь Кудрявцевой с ярким макияжем
Эксперимент удался.
Снимки маленькой Маши часто появляются в социальных сетях Леры Кудрявцевой. Единственная дочь телеведущей растет редкой красавицей, такую грех прятать от публики.
Новые снимки звездной наследницы заставили подписчиков в очередной раз ахнуть от восторга. Белокурый ангел позировала перед камерой с ярким макияжем на лице. Малышке сделали аквагрим, и результат ей сильно понравился.
Крохе досталась щедрая порция комплиментов от подписчиков ее матери. Интернет-пользователи не могли налюбоваться глубокими голубыми глазами пятилетней Маши и ее очаровательной улыбкой.
«Господи, спаси, сохрани и помилуй Марию. Божественной красоты получилась у вас доченька», «Что за чудо этот ребенок. Любуюсь каждый раз», «Какая милая девочка с красивыми глазками», — гласят комментарии под постом ведущей шоу «Секрет на миллион».