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«Господи, спаси»: люди обомлели, увидев маленькую дочь Кудрявцевой с ярким макияжем

1 октября 2023 20:00
«Господи, спаси»: люди обомлели, увидев маленькую дочь Кудрявцевой с ярким макияжем

Эксперимент удался.

Снимки маленькой Маши часто появляются в социальных сетях Леры Кудрявцевой. Единственная дочь телеведущей растет редкой красавицей, такую грех прятать от публики.

Новые снимки звездной наследницы заставили подписчиков в очередной раз ахнуть от восторга. Белокурый ангел позировала перед камерой с ярким макияжем на лице. Малышке сделали аквагрим, и результат ей сильно понравился.

Крохе досталась щедрая порция комплиментов от подписчиков ее матери. Интернет-пользователи не могли налюбоваться глубокими голубыми глазами пятилетней Маши и ее очаровательной улыбкой.

«Господи, спаси, сохрани и помилуй Марию. Божественной красоты получилась у вас доченька», «Что за чудо этот ребенок. Любуюсь каждый раз», «Какая милая девочка с красивыми глазками», — гласят комментарии под постом ведущей шоу «Секрет на миллион».

«Господи, спаси»: люди обомлели, увидев маленькую дочь Кудрявцевой с ярким макияжем
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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