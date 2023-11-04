Гошу из мелодрамы «Москва слезам не верит» Баталов на дух не переваривал: вот что зрители не узнали о герое

Алексей Баталов после прочтения сценария Владимира Меньшова в фильме «Москва слезам не верит» играть наотрез отказался. Сценарий показался ему скучным и пресным, а персонаж Гоши совершенно не привлек. Впоследствии артист передумал. Но тогда он и подумать не мог, как сильно невзлюбит героя, которого столь достоверно сыграет.

За что Баталов возненавидел Гошу? Да все просто. Как мужчина персонаж был артисту крайне неприятен. Баталов считал, что Гога вполне может поднять руку на Катерину, что он лентяй и «гражданин дивана». Актер был уверен: Катерина вышла за Гошу не по любви, а от безысходности.

Правда, за эту роль Баталов очень сильно Меньшова благодарил. Однако был уверен, что конец у ленты «Москва слезам не верит» вовсе не счастливый: знаменует он совсем не светлое будущее, а начало серьезных проблем у героев ленты.