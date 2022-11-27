Гоша переживал не зря: сколько зарабатывали герои фильма «Москва слезам не верит»

Тот факт, что Гоша из ленты «Москва слезам не верит» вспылил, узнав о высоком статусе избранницы, объясняется разницей их зарплат. Как оказалось, герой переживал не зря. Он трудился слесарем в НИИ, и, как уверяли его друзья, был профессионалом высшего разряда. Сообщалось даже, что в научном учреждении все пользуются специальным прибором для защиты диссертаций, который разработал Гоша.

Принимая во внимание ценность кадра для НИИ, ему могли платить до 300 или даже 400 рублей в месяц в СССР. Однако Катерина по планке доходов его переплюнула: как директор фабрики она рассчитывала уже на минимальный уровень в 550 рублей. В пересчете на современные деньги это около 150 тысяч. Кроме того, на этот оклад начислялись еще премии и надбавки, так что Катерина в результате могла получать зарплату, в несколько раз превышающую заработки Гоши.

Разница была ощутима даже при взгляде на их жилье. Пока герой ютился в комнате в коммуналке, у его возлюбленной была собственная столичная квартира. А значит, финансовые споры у них точно возникли бы в совместном будущем.