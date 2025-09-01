«Горжусь этим»: Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3» даже за $20 миллионов— и дело вовсе не в сценарии

Третий «Терминатор» изначально был фильмом-экспериментом. После двух культовых частей, снятых Джеймсом Кэмероном, продолжение без него выглядело как вызов — или как рискованный ребрендинг.

Кэмерон отказался возвращаться, и студия всерьез задумалась, кому доверить франшизу с миллиардным потенциалом. Поиск нового режиссера оказался непростым, но одна фамилия внутри продюсерского круга звучала особенно громко — Ридли Скотт.

Автор «Чужого» и «Гладиатора» казался идеальной кандидатурой: масштабный, визуально точный, умеющий работать с жанрами. Но оказалось, что у самого Скотта — совсем другое мнение.

Ставки были огромны

Недавно, в формате открытых вопросов от читателей The Guardian, 87-летнего режиссера снова спросили об этом моменте. И он подтвердил: да, его действительно приглашали снимать «Восстание машин».

Более того — он выдвинул встречное условие, равнявшееся гонорару Арнольда Шварценеггера. 20 миллионов долларов. Продюсеры готовы были согласиться. Но Скотт — все равно отказался.

Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 миллионов долларов. Видите ли, ребята, меня не купишь, — рассказывал он.

Он говорит об этом просто: он знал, что не сможет снять такой фильм. Не потому что не справился бы технически, а потому что интонационно — это не его кино. Для него «Терминатор» — это по сути комикс, жанровая конструкция, которая требует одного: зрелища, ритма, героизма. А он бы начал копать вглубь, искать реализм, драму и нерв. И этим все бы испортил.

То же самое, по его словам, касается и фильмов о Джеймсе Бонде. Там — легкость, драйв, киношное удовольствие. А он бы снова попытался сделать все слишком всерьез. И промахнулся бы.

Чем все закончилось

«Терминатор 3: Восстание машин» в итоге снял Джонатан Мостоу. Джеймса Кэмерона в проекте не было, но Арнольд Шварценеггер вернулся к роли. Кассово фильм выступил достойно, но критики и зрители приняли его заметно холоднее. Для многих это стало моментом, когда франшиза окончательно свернула с прежнего пути.

Что было бы, возьми Скотт этот проект? Возможно — полный провал или же новый виток развития для франшизы. Остается только гадать.

