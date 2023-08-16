«Ну здравствуй, новый я»: любимый миллионами Борисов «перестал существовать»

Журналист Дмитрий Борисов прославился как один из ведущих шоу «Пусть говорят». В течение многих лет он заменял Андрея Малахова и регулярно выходил в эфир. Но поклонников ведущего ждало разочарование — больше мы не увидим Борисова в этом шоу.

Диктор принял решение сосредоточиться на работе продюсера и остаться за кадром популярных шоу, а не стоять и дальше перед камерой. Он будет разрабатывать новые проекты, а дирекции придется подыскать себе другого шоумена.

Такое решение Борисов принял накануне своего дня рождения. 15 августа ему исполнилось 38 лет. В соцсетях журналист поделился фотографией с букетом цветов и горящими свечами.

«Ну здравствуй, новый я», — подписал снимок Дмитрий.

Кажется, уход с должности ведущего идет ему на пользу. Журналист выглядит счастливым и может позволить себе в удобное время отмечать праздник, а не готовиться к очередному эфиру.