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«Ну здравствуй, новый я»: любимый миллионами Борисов «перестал существовать»

16 августа 2023 06:00
«Ну здравствуй, новый я»: любимый миллионами Борисов «перестал существовать»

Публикация в соцсетях растрогала подписчиков.

Журналист Дмитрий Борисов прославился как один из ведущих шоу «Пусть говорят». В течение многих лет он заменял Андрея Малахова и регулярно выходил в эфир. Но поклонников ведущего ждало разочарование — больше мы не увидим Борисова в этом шоу.

Диктор принял решение сосредоточиться на работе продюсера и остаться за кадром популярных шоу, а не стоять и дальше перед камерой. Он будет разрабатывать новые проекты, а дирекции придется подыскать себе другого шоумена.

Такое решение Борисов принял накануне своего дня рождения. 15 августа ему исполнилось 38 лет. В соцсетях журналист поделился фотографией с букетом цветов и горящими свечами.

«Ну здравствуй, новый я», — подписал снимок Дмитрий.

Кажется, уход с должности ведущего идет ему на пользу. Журналист выглядит счастливым и может позволить себе в удобное время отмечать праздник, а не готовиться к очередному эфиру.

«Ну здравствуй, новый я»: любимый миллионами Борисов «перестал существовать»
Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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