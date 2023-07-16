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Горячие штучки: солистки «Блестящих» с годами стали еще красивее (фото)

16 июля 2023 11:00
Горячие штучки: солистки «Блестящих» с годами стали еще красивее (фото)

Они сохранили не только свою внешнюю привлекательность.

Женская поп-группа «Блестящие» одной из первых захватила российскую эстраду, влюбив в себя миллионы слушателей по всей стране. Несмотря на то, что состав коллектива часто менялся, все участницы успели искупаться в лучах славы. Однако лишь некоторые из них смогли задержаться в мире шоу-бизнеса.

Ксения Новикова и Надя Ручка оказались удачливее многих своих коллег.

Красавицы развивают сольную карьеру, посещают светские мероприятия и в своем возрасте выглядят еще горячее, чем в молодости. Каждой из певиц уже больше 40 лет, но их внешности можно только позавидовать. Исполнительницы могут похвастаться стройными фигурами, а также идеальными лицами без морщин.

Впрочем, солистки сохранили не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. Они сообщили, что в скором времени выпустят трек, посвященный Жанне Фриске. Она была, пожалуй, самой яркой участницей группы «Блестящие», и Ксении с Надеждой захотелось почтить ее память.

Горячие штучки: солистки «Блестящих» с годами стали еще красивее (фото)
Фото: соцсети, globallookpress.com, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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