Горячее оригинала: советские женщины сходили с ума по актеру, подарившему голос Бельмондо

У большинства известных актеров есть постоянные «голоса» — артисты дубляжа, которые чаще всего озвучивают фильмы с участием звезды. Такая же практика была и в СССР. Многие поклонницы Жан-Поля Бельмондо даже не догадывались, что вместо из кумира с экранов говорит другой любимчик публики.

Целых двенадцать лет каждую картину с участием француза озвучивал не менее популярный советский актер Николай Караченцов. Именно его слышат зрители при просмотре картин «Чудовище», «Частный детектив» или " Одиночка«. Именно звезда мюзикла «Юнона и Авось» оказался ближе всех современников по тембру и харизматичности к легендарному артисту. А армия поклонниц на родине у актера была даже больше, чем у коллеги из-за границы.

Однажды, когда у Николая Петровича был слишком плотный график, за озвучку взялся Сергей Шакуров. Он выполнил работу на «отлично», но режиссер остался недоволен — без Караченцова француз потерял все обаяние. В итоге картину переозвучивали привычным голосом.