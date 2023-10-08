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Горячее, чем в «Бриллиантовой руке»: в этом фильме Светличная свела всех мужчин с ума

8 октября 2023 15:00
Горячее, чем в «Бриллиантовой руке»: в этом фильме Светличная свела всех мужчин с ума

В роли второго плана затмила главных героев.

Светлана Светличная прославилась благодаря эпизодической роли в комедии «Бриллиантовая рука». Сегодня большинство зрителей знают актрису как таинственную Анну Сергеевну, смело обнажившуюся перед героем Юрия Никулина. Но в карьере звезды были и более яркие проекты.

В 1969 году на экраны вышла психологическая драма «Неподсуден» с Олегом Стриженовым, Леонидом Куравлевым и Людмилой Максаковой. Светличной в этой картине досталась роль второго плана: она сыграла стюардессу Вику.

Но справилась с ней девушка на отлично и смогла произвести впечатление на зрителей.

Изящная блондинка со своими фирменными черными стрелками в форме бортпроводницы выглядела еще очаровательнее, чем в тот самом халатике «с перламутровыми пуговицами». Плакат со Светланой стал одним из самых желанных приобретений для каждого советского мужчины.

Горячее, чем в «Бриллиантовой руке»: в этом фильме Светличная свела всех мужчин с ума
Фото: кадр из фильма «Неподсуден» (1969), кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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