Горячее, чем в «Бриллиантовой руке»: в этом фильме Светличная свела всех мужчин с ума

Светлана Светличная прославилась благодаря эпизодической роли в комедии «Бриллиантовая рука». Сегодня большинство зрителей знают актрису как таинственную Анну Сергеевну, смело обнажившуюся перед героем Юрия Никулина. Но в карьере звезды были и более яркие проекты.

В 1969 году на экраны вышла психологическая драма «Неподсуден» с Олегом Стриженовым, Леонидом Куравлевым и Людмилой Максаковой. Светличной в этой картине досталась роль второго плана: она сыграла стюардессу Вику.

Но справилась с ней девушка на отлично и смогла произвести впечатление на зрителей.

Изящная блондинка со своими фирменными черными стрелками в форме бортпроводницы выглядела еще очаровательнее, чем в тот самом халатике «с перламутровыми пуговицами». Плакат со Светланой стал одним из самых желанных приобретений для каждого советского мужчины.