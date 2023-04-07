Горячее, чем на экране: от первой красавицы КВН глаз не отвести (фото)

От участников КВН ждут искрометных шуток, но некоторые из них отличились не только чувством юмора. Например, когда на сцену выходила Анна Неделько, мужской части зрителей было явно не до смеха.

Эффектная брюнетка претендует на звание первой красавицы «Клуба веселых и находчивых». Неделько выступала за команду «Сборная Мурманска», причем она не только шутила, но и пела. И выглядела всегда так, что невозможно было отвести глаз.

В реальной жизни знаменитость еще более горячая штучка, чем на экране. Яркая красотка часто путешествует и балует поклонников своими откровенными снимками. Анна не упускает возможности продемонстрировать в кадре стройную фигуру и аппетитные формы.

Каждая публикация Неделько в соцсетях собирает массу восторженных комментариев. «Вы божественно прекрасны», «Вы сногсшибательны», «Какая же ты красивая!» — пишут Анне поклонники.