Горячая звезда «Уральских пельменей» устроила «игрища» в самолете с известным актером

Юлия Михалкова частенько появлялась на сцене в соблазнительных нарядах. Долгое время она была единственной юмористкой в мужском составе «Уральских пельменей», а потому играла там все женские роли, даже довольно провокационные. А в соцсетях красавица подогревала интерес публики, выкладывая свои пикантные снимки.

Сейчас артистка всеми силами старается избавиться от амплуа «горячей штучки», однако и после «Уральских пельменей» ей предлагают исключительно такие образы. Например, для проекта «Сториз» Михалкова примерила форму стюардессы.

Наряд в бело-голубых оттенках сидел на звезде экрана идеально. В скетче бортпроводница в исполнении юмористки приносила спиртное по требованию пассажира, роль которого сыграл Дмитрий Колчин. По сюжету актер прикидывался человеком, страдающим от аэрофобии. При этом, просить добавки он не перестал даже, когда самолет уже приземлился.

В Сети «игрища» Михалковой с Колчиным вызвали восторг. Некоторые пользователи даже посетовали, что на борту не всегда можно встретить столь эффектных стюардесс.