Горячая пышечка с 6-м размером груди кружит мужчинам головы: посмотрите на ее фигуру

Сегодня мало кого можно удивить манекенщицей размера плюс-сайз идущей по подиуму и демонстрирующей образы от кутюр. Девушки с пышными формами доказали, что могут дефилировать и рекламировать наряды наравне с моделями, обладающими стандартными параметрами.

Более того, фигуристые красавицы постепенно начинают получать все больше восхищений и комплиментов в свой адрес. Одной из таких прекрасных дам стала Жада Сезар. Она носит далеко не 42 размер одежды, и при этом любое обтягивающее платье или блузка с декольте на этой девушке смотрятся сногсшибательно и желанно. Именно о таком эффекте мечтают дизайнеры, продумывая показы.

Демонстрируя свои роскошные формы в социальных сетях, девушка уже заполучила почти 300 тысяч подписчиков.

Среди этого числа немало мужчин, которых сводит с ума фигура модели. Под каждым постом красавицы поклонники восхищаются ее большим бюстом и тонкой талией, для сохранения которой Жада не прочь заглянуть и в тренажёрный зал.