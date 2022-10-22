Горяча, но неузнаваема: изменения во внешности самой красивой девочки в мире шокируют всех(фото)

Не отличить от других красавиц из соцсетей.

Юную модель Тилан Блондо называли «самой красивой девочкой в мире». Когда Тилан было шесть лет, ее фото облетели издания по всей планете.

Девочка попала в мир моды неслучайно: ее папа известный футболист, а мама – дизайнер, фотограф и телеведущая. Родители быстро смекнули, что из красивой дочки можно сделать успешный бизнес-проект – и не прогадали.

Сегодня 21-летняя Тилан – успешная модель, она работает с такими брендами, как Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Michael Kors, а за ее жизнью следят миллионы поклонников в соцсетях.

Многие отмечают, что девушка утратила свою индивидуальность. И пусть Тилан Блондо все еще прекрасна, но в ней с трудом узнается та маленькая девочка, покорившая всех своей природной красотой.