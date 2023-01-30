Гороскоп здоровья на февраль 2023 года для Тельца, Девы и Козерога

Когда речь заходит о здоровье, зимний период в первую очередь ассоциируется с различными инфекционными и простудными заболеваниями. Однако не стоит забывать о том, что в эту пору также могут дать о себе знать генетические и хронические болячки. Чтобы оставаться бодрым и полным сил, необходимо заглядывать в гороскоп здоровья. Он предупредит о возможных проблемах с самочувствием и подскажет, как сохранить его в последний зимний месяц. Рассказываем, какие болезней стоит остерегаться уроженцам земной стихии - Тельцу, Деве и Козерогу.

Телец

Представителям весеннего земного знака предстоит столкнуться с вегетососудистым расстройством. Их будут преследовать такие неприятные симптомы, как головокружение, тошнота, головные боли. Чтобы поддержать свой организм в непростой период, Тельцам важно хорошо отдыхать и заряжаться позитивной энергетикой.

Также уроженцам знака необходимо помнить о профилактических мерах и укреплять свой иммунитет всеми доступными свойствами.

Прием витаминов, умеренная физическая активность и прогулки на свежем воздухе будут способствовать улучшению самочувствия и дарить хорошее настроение.

Дева

Осенним представителям земной стихии стоит купить абонемент в бассейн, записаться на йогу или оздоровительную гимнастику. А все для того, чтобы предотвратить проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Профилактические меры и заблаговременный поход к врачу помогут пресечь заболевания на ранней стадии.

Как и Тельцы, Девы могут страдать от вегетососудистой дистонии.

Чтобы избежать учащенного пульса, головокружений и болей головы, необходимо минимизировать стресс в своей жизни и побольше отдыхать. Не лишними будут расслабляющие дыхательные практики, чай с успокаивающими травами.

Козерог

В последний месяц зимы у Козерогов возникнут проблемы с сосудами. Головная боль, мушки перед глазами и повышенное давление могут доставить уроженцам земного знака немало неприятных минут, но их можно предотвратить, вовремя обратившись к врачу. А вот заниматься самолечением знаку не рекомендуется.

Стоит бережнее относиться к своему сердцу.

Если на работе или в личной жизни намечается какой-то стресс, лучше постараться избежать его. Снизить количество негатива в своей жизни помогут отказ от вредных привычек и расслабляющие, спокойные виды физической активности - йога, скандинавская ходьба, плавание.