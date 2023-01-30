Гороскоп здоровья на февраль 2023 года для Рака, Скорпиона и Рыб

В современном мире можно следить за своим здоровьем с помощью множества гаджетов - умные часы, фитнес-трекеры и другие устройства помогают контролировать сон, давление, пульс и прочие параметры. Однако даже самые передовые гаджеты не могут претендовать на стопроцентную точность, а уж тем более предсказывать будущее. Астрологи регулярно составляют гороскопы здоровья, чтобы предупредить представителей разных знаков о возможных проблемах с самочувствием. Рассказываем, на какие особенности своего организма стоит обратить внимание водным знакам.

Рак

В целом, в последний месяц зимы здоровье этого водного знака будет хорошим. Единственное, на что астрологи советуют обратить внимание - на работу мочеполовой системы. В холодное время года важно не переохлаждаться, чтобы не подхватить воспаление почек и мочевого пузыря. Теплая одежда и ботинки Ракам в помощь.

Чтобы побаловать себя, представители водного знака могут заняться своей внешностью.

Не лишним будет начать ходить в спортзал - это только кажется, что до лета еще далеко и времени на приведение фигуры в порядок навалом. Чем раньше Раки начнут тренировки, тем больше будут довольны собой в будущем.

Скорпион

Скорпион привык считать себя крепким орешком, которому не страшны ни холода, ни болезни. Однако астрологи рекомендуют этому знаку бережнее относиться к себе и внимательно следить за изменениями в самочувствии. В феврале знак будет особенно подвержен болезням печени и почек, могут напомнить о себе хронические заболевания.

Начало года - лучшее время для того, чтобы отказаться от пагубных пристрастий и перейти на здоровый образ жизни.

В конце зимы Скорпион может впасть в депрессию, выйти из нее поможет забота о своем здоровье и внешнем виде. Свое свободное время знак может посвятить спорту, походам к косметологу и стоматологу.

Рыбы

Февраль станет для Рыб тяжелым месяцем - их эмоциональное равновесие окажется под угрозой. Что бы ни говорили окружающие, депрессия - не каприз и не прихоть, а серьезное заболевание, при котором необходимо обращаться к врачу.

Если на протяжении нескольких недель знак будет испытывать подавленность, апатию, уныние, лучше не тянуть с визитом к специалисту.

Поддержать физическое и эмоциональное здоровье помогут витамины, правильное питание, физическая активность. Поскольку Рыбам важно видеть результаты своего труда, они могут записаться в фитнес-клуб и уже через некоторое время любоваться на подтянутую фигуру в зеркале.