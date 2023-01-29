Гороскоп здоровья на февраль 2023 года для Овна, Льва и Стрельца

Хорошее самочувствие - залог активной и продуктивной жизни. Даже малейшее недомогание способно значительно повлиять на нашу работоспособность, настроение и желание заниматься любимыми делами. Чтобы всегда быть в форме, астрологи советуют заглянуть в гороскоп здоровья - он подскажет, на какие слабые стороны своего иммунитета стоит обратить внимание тем или иным знакам. Рассказываем, с какими проблемами могут столкнуться представители огненной стихии и как можно их избежать.

Овен

В феврале 2023 представителям огненного знака необходимо внимательнее относиться к своему здоровью - есть вероятность, что дадут о себе знать болячки из прошлого.

На всякий случай лучше носить при себе нужные медикаменты, предупредить близких о том, что может понадобиться их помощь и поддержка.

Звезды предупреждают, что у Овна могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой. Чтобы не довести дело до больницы, важно взять себя в руки и отказаться от жареной и жирной пищи, исключить из своего меню алкоголь и сладости. Еще один важный пункт - здоровый сон и полноценный отдых, отсутствие стресса.

Лев

По словам астрологов, в последний зимний месяц Львы будут подвержены инфекционным заболеваниям. Чтобы в самый неподходящий момент не свалиться с температурой, стоит помнить о средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте и местах большого скопления людей. Не лишним будет прием витаминов.

А вот операции различного плана лучше отложить на более благоприятный период.

Звезды предупреждают о риске осложнений или других непредвиденных проблем. Операции, сделанные в экстренных случаях, пройдут довольно гладко, а вот восстановительный период после них может затянуться на длительное время.

Стрелец

Стрельцам необходимо пересмотреть свой образ жизни - отсутствие режима дня, физических нагрузок и нездоровое питание не прибавляют ему хорошего самочувствия. В первую очередь представителям огненного знака нужно призвать на помощь всю свою силу воли и отказаться от пагубных пристрастий - алкоголя, курения, переедания и т.д.

Плохое физическое самочувствие негативно сказывается и на эмоциональном фоне.

В феврале Стрелец почувствует себя уставшим и выгоревшим. Чтобы восстановить свои телесные и ментальные силы, ему необходимо взять небольшой тайм-аут и отправиться в санаторий.