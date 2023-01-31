Гороскоп здоровья на февраль 2023 года для Близнецов, Весов и Водолея

От того, в порядке ли наш организм, зависит вся наша жизнь. Человек, которому нездоровится, не может как следует сконцентрироваться на работе, не получает удовольствия от любимых занятий и общения с друзьями и близкими. А вредные привычки, которые кажутся вполне безобидными, могут в будущем обернуться серьезными заболеваниями. О том, каким воздушным знакам стоит задуматься о здоровом образе жизни и внимательнее прислушиваться к себе, рассказали астрологи в гороскопе здоровья.

Близнецы

В феврале уроженцам воздушного знака стоит вспомнить, что такое техника безопасности в быту и на улице - беспечные Близнецы легко могут получить травму, неправильно обращаясь с электрическими приборами или переходя улицу в неположенном месте. Последствия вряд ли будут фатальными, но неприятными - это точно.

Также Близнецам необходимо уделить внимание своему питанию.

Привычка перекусывать на бегу или покупать фастфуд в первом попавшемся ларьке может сыграть с ними злую шутку и “подарить” пищевое отравление. Не лишним будет начать бороться с вредными привычками, которых у этого знака хоть отбавляй.

Весы

Пока теплое время года еще не наступило, Весам необходимо теплее одеваться и выбирать правильную обувь. Переохлаждение и промокшие ноги могут привести к развитию таких заболеваний, как отит, гайморит, синусит. Чтобы избежать серьезных проблем, например, нарушений слуха, уроженцам воздушного знака стоит внимательнее относиться к тому, как они одеты и обуты.

Борьба с вредными привычками положит начало новому этапу в жизни Весов.

Если у представителей знака хватит силы воли, они займутся спортом, и это принесет хорошие плоды. Подвижным и активным Весам подойдут любые виды физической активности, а особенно - легкая атлетика.

Водолей

Люди, рожденные под знаком Водолея, подвержены частым простудам. Не успеют пройти симптомы предыдущей болезни, как уроженец воздушного знака снова лежит с температурой. Нередко возникают осложнения. Запускать свое здоровье, надеяться на авось и ждать, что все само как-нибудь пройдет, не стоит.

При малейших сомнениях нужно идти к врачу.

Чтобы окончательно убедиться в отсутствии серьезных проблем, Водолей может сдать анализы или пройти флюорографию. Также февраль станет удачным месяцем для того, чтобы заняться своим здоровьем вплотную: записаться на курсы, в спортзал, начать борьбу с вредными привычками. И уже скоро результаты будут потрясающими.