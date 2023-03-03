Гороскоп ярости и агрессии: астрологи вычислили самые невыносимые знаки Зодиака

В далеком прошлом, на заре возникновения человечества, негативные эмоции запускали механизм защиты. Почувствовав потенциальную опасность, наши древние предки ощущали ярость, которая, в свою очередь, придавала сил и побуждала дать противнику отпор. Сегодня нет необходимости решать конфликты и недоразумения кулаками, однако бывают люди, которые, вместо того чтобы подавить агрессию, выпускают ее наружу, словно огнедышащего дракона. Никогда нельзя угадать, что именно вызовет вспышку гнева, ведь его причиной может стать любая мелочь. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака не могут контролировать свой негатив.

Овен

Огненный знак удивительно обидчив, импульсивен и скор на расправу. Любое неосторожное слово в его адрес способно вызвать реакцию, напоминающую извержение вулкана. В гневе Овен не способен контролировать себя, поэтому отборные ругательства, а то и рукоприкладство, постоянно сопровождают ссору с ним.

Правда, гроза с громом и молниями продолжается недолго, представитель знака быстро успокаивается и продолжает общение как ни в чем не бывало.

Лев

Еще один огненный знак, который легко разгневать - Лев. Его представители считают себя вправе вершить человеческие судьбы, карать и миловать. Если кто-то оскорбил Льва, быстро пожалеет об этом - царственная месть не заставит себя долго ждать. Разъяренный Лев пойдет на все, чтобы уничтожить репутацию обидчика и превратить его жизнь в кошмар.

А еще постарается, чтобы возмездие настигло виновника публично и все увидели его истинную натуру.

Скорпион

Пожалуй, самый агрессивный и мстительный знак в гороскопе - это Скорпион. При этом так сразу и не подумаешь, что он способен на жестокую вендетту - уроженец знака умеет скрывать свои истинные эмоции и до последнего улыбаться будущей жертве, как лучший друг. Перед тем, как совершить свою месть, Скорпион втирается в доверие к обидчику, выясняет его слабые места, чтобы ударить побольнее.

Интриги и манипуляции - его конек.

Стрелец

В целом Стрелец - знак с легким и незлобным характером. Однако у него есть пунктики, слабые места, если задеть которые, разразится настоящая буря. Реакция у представителей огненного знака отменная, вы даже не успеете сообразить, что да как, а он уже нанесет карающий удар. Если осознаете свою ошибку и извинитесь, возможно, Стрелец вас и пощадит, но осадочек у него все равно останется и общение не будет таким, как прежде.