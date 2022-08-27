Гороскоп удачи: самые благоприятные даты в сентябре 2022 года для всех знаков зодиака

На какие дни сентября лучше всего запланировать самые важные дела, подскажут звезды - стали известны наиболее благоприятные даты для каждого знака зодиака.

Овен

Представителям огненного знака стоит маркером обвести в календаре 7 сентября - в этот день фортуна будет к ним наиболее благосклонна, особенно в сфере бизнеса и финансов.

Телец

Людям, рожденным под знакам Тельца, небесные светила обещают: 12 сентября удача будет полностью на их стороне.

На эту дату можно планировать важные переговоры или свадьбу.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам обратить внимание на 5 сентября. Этот день подходит для продвижения по карьерной лестнице, а также для значимых личных событий - например, предложения руки и сердца.

Рак

22 сентября, согласно астрологическим прогнозам, у одиноких Раков будут все шансы встретить свою вторую половинку - им стоит внимательнее смотреть по сторонам в этот день.

Лев

Уроженцы огненного знака не прогадают, если запланируют самые ответственные дела на 17 сентября.

Особенно большой успех эта дата сулит Львам-бизнесменам и творческим натурам.

Дева

14 сентября станет для Дев днем грандиозного триумфа. Звезды говорят, что в этот день исполнится их давняя мечта, которую они даже не смели представить себе воплощенной в реальности.

Весы

Для представителей воздушного знака зодиака самой счастливой датой станет 28 сентября. Покупка автомобиля или нового дома, первое свидание или свадьба - любое событие пройдет как по маслу.

Стрелец

Стрельцам не придется ждать слишком долго - удача улыбнется им уже 4 сентября.

В этот день уроженцам знака стоит вспомнить свои самые амбициозные планы и начать воплощать их в жизнь.

Скорпион

Говорят, что число 13 - самое несчастливое. Однако в сентябре 2022 оно принесет Скорпионам одни лишь радостные события. В этот день возможно неожиданное пополнение бюджета.

Козерог

Козерогам стоит приберечь свои силы и энергию до 16 сентября, потому что в этот день они смогут проявить себя перед руководством с самой лучшей стороны. Повышение и премия прилагаются.

Водолей

28 сентября у Водолеев будет насыщенный, но запоминающийся день. Их ожидает приятное событие в личной жизни - признание в любви или предложение.

Рыбы

Представители водного знака могут пойти на любой риск 9 сентября - все события обернутся им только на пользу. Особенно это касается Рыб-бизнесменов.