Гороскоп удачи для знаков зодиака стихии воды: названы самые благоприятные дни сентября

Начало нового времени года у многих людей ассоциируется с новой главой в жизни. Кажется, что перемены, которые происходят в природе, принесут что-то особенное в судьбу, развернут ее на сто восемьдесят градусов. Астрологи убеждены, что благоприятные изменения не за горами - у каждого знака зодиака в первый осенний месяц есть свои удачные дни. Портал Marie Claire рассказал, на какие сентябрьские даты стоит обратить внимание представителям водных знаков - Раку, Скорпиону и Рыбам.

Рак

Небесные светила обещают Ракам приятные перемены в личной жизни. Представители летнего водного знака, которые уже встретили свою вторую половинку или успели вступить с ней в брак, могут рассчитывать на второй медовый месяц. Сентябрь пройдет в гармонии с партнером, дома будет царить уют и взаимопонимание - а что еще нужно Ракам для полного счастья.

Одинокие уроженцы знака, в свою очередь, имеют все шансы познакомиться с человеком, который станет их избранником.

Астрологи рекомендуют Ракам чаще выходить в свет, чтобы повысить шансы на судьбоносную встречу. 15 и 28 сентября возможности встретить свою любовь будут особенно велики.

Скорпион

Представителям осеннего водного знака астрологи обещают везение как в карьере, так и в личной жизни. Сентябрь 2022 станет благоприятным временем для того, чтобы повысить свое материальное благосостояние. Будет ли это премия за отличную работу, прибыль от сделанных ранее инвестиций или неожиданное богатство, зависит только от самих Скорпионов.

Кроме того, первый осенний месяц сулит одиноким уроженцам знака хорошие перемены в личной сфере.

Скорпионам стоит присмотреться к людям, которые их окружают - вполне вероятно, что тот самый человек уже хорошо им знаком и только ждет, когда на него обратят внимание. 13 и 25 сентября - лучшее время для решительных шагов.

Рыбы

Самый хладнокровный знак зодиака известен своими творческими способностями. По словам астролога, сентябрь как раз принесет Рыбам значительный прорыв в любимом деле. Повезет также тем уроженцам знака. которые жизни свободного художника предпочли сферу бизнеса.

Первый месяц осени станет хорошим временем для заключения выгодных контрактов.

Рыбы, которые находятся в поисках своей любви, также могут рассчитывать на приятное знакомство. Самыми благоприятными датами для осуществления планов станут 15 и 22 сентября.