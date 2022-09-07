Гороскоп удачи для Весов, Водолея и Близнецов: астролог назвал самые благоприятные дни сентября

Как известно, Фортуна - богиня довольно капризная. Она то осыпает человека дарами, то отворачивается, забирая с собой везение. По мнению астрологов, предсказать самые благоприятные дни можно с помощью небесных светил. Портал Marie Claire раскрыл, какие даты обещают наибольший успех представителям воздушных знаков. Именно эти дни могут стать их звездным часом.

Близнецы

Согласно прогнозам астрологов, сентябрь 2022 принесет Близнецам множество возможностей улучшить свое материальное состояние. Однако для этого придется взять на себя ответственность - свободолюбивым уроженцам знака это будет непросто, но, стоит поверить специалистам на слово, результат будет ошеломительным.

Вполне возможно, что Близнецы поднимутся на ступеньку выше по карьерной лестнице или получат солидное денежное вознаграждение за свою работу.

Особенно большое везение звезды сулят им во второй половине месяца - денег будет настолько много, что Близнецы наконец смогут позволить себе крупные приобретения и путешествия. 12 и 30 сентября Фортуна будет на их стороне.

Весы

Представители осеннего воздушного знака могут составлять на сентябрь грандиозные планы. Дело в том, что наступивший месяц обещает Весам крупное пополнение бюджета. Есть вероятность, что они получат щедрую премию, кроме того, велики шансы на притоки денег из других, достаточно неожиданных источников.

Кроме того, в сентябре 2022 небесные светила предлагают Весам отправиться со своей второй половинкой в романтический вояж.

Это значительно освежит отношения и заставит партнеров посмотреть друг на друга по-новому. Самыми благоприятными датами для решительных шагов в бизнесе и личной жизни станут 15 и 24 сентября.

Водолей

Звезды говорят, что сентябрь 2022 будет для Водолеев не самым простым месяцем, однако если они будут благоразумны и не станут поддаваться эмоциям, получится обойтись без потерь и конфликтов.

Велики шансы на успешное развитие карьеры и повышение материального благосостояния, но придется проявить осторожность, поскольку завистники не дремлют и строят коварные планы против Водолеев.

В личной жизни все будет хорошо, если уроженцы зимнего воздушного знака не будут понапрасну мучить своего партнера ревностью и подозрениями. 22 и 27 сентября - самые гармоничные даты для Водолеев.