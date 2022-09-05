Гороскоп удачи для огненных знаков: астролог назвал самые благоприятные дни сентября

В жизни каждого человека бывают дни, когда все буквально валится из рук. А некоторые даты, напротив, становятся благоприятными и приносят везение и удачу. Астрологи считают, что предсказать хорошие дни можно с помощью знака зодиака - когда звезды на небе располагаются особенным образом, у их земных подопечных все складывается на редкость благополучно. Портал Marie Claire рассказал, на какие даты в сентябре стоит обратить внимание представителям огненных знаков - именно тогда астрологи сулят им любовные, финансовые и карьерные успехи.

Овен

Небесные светила говорят, что в первый месяц осени Овнам стоит сосредоточиться на личной жизни. Отношения с партнером станут во главу угла, а вот карьерные амбиции придется на время отодвинуть на задний план.

Рабочие проекты, которые представители весеннего огненного знака запланировали на сентябрь, лучше перенести на более благоприятное время.

Сейчас необходимо посвятить время себе и любимому человеку - совместное путешествие станет лучшим решением. Астрологи рекомендуют обвести в календаре красным маркером 18 сентября - эта дата принесет Овнам множество позитивных событий.

Лев

Представители летнего огненного знака в сентябре 2022 преуспеют в работе - так обещают звезды. Вполне вероятно, что Львам поручат серьезный и масштабный проект. Браться за него рискованно, но, как известно, кто не рискует - тот не пьет шампанское.

Уроженцы знака могут не сомневаться - успешное решение поставленной перед ними задачи повлечет за собой удивительные последствия, возможно, это будет повышение в должности или солидное денежное поощрение.

Лучшими датами для того, чтобы приняться за работу, станут 10 и 21 сентября. Именно эти дни будут наиболее результативными для амбициозных Львов.

Стрелец

Уроженцам осеннего огненного знака в сентябре будет везти по всем фронтам. Все будет зависеть от их собственной целеустремленности и инициативности. Астрологи советуют Стрельцам отбросить в сторону сомнения и начать воплощать в жизнь самые смелые проекты, о каких им только мечталось.

Кроме рабочих успехов, представителей знака ожидает везение на личном фронте.

Небесные светила говорят, что этот месяц будет благоприятным для флирта и новых романтических знакомств. Особенно удачно все сложится 29 сентября - Стрельцам стоит обратить внимание на эту дату.