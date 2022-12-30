Гороскоп на 2023 год: этим знакам Зодиака нужно быть осторожными в январе

В начале нового календарного года, когда только-только отгремели новогодние фейерверки, салюты, хлопушки, мало кто задумывается о трудностях. Какие уж тут философские вопросы, когда в холодильнике томятся в ожидании своего часа запасы оливье и курочки, по телевизору продолжается марафон любимых советских фильмов и мультиков, а на душе так легко и спокойно. Однако астрологи предупреждают: даже в расслабленные новогодние праздники необходимо помнить об осторожности. Для некоторых знаков зодиака Черный Водяной Кролик окажется не таким уж милым и пушистым - в скором времени им предстоит столкнуться с серьезными трудностями.

Овен

В январе 2023 представителям огненного знака необходимо как можно чаще держать себя в руках - иначе не избежать беды. Да-да, даже в тех случаях, когда кто-то сам напрашивается на “пару ласковых” - любой конфликт, возникший в этот временной период, может выйти Овну боком. Звезды говорят о том, что знаку необходимо воздержаться от оскорблений в чей-то адрес, угроз и порывов отомстить. В обратном случае история может завершиться для него плачевно.

Кроме того, астрологи предрекли Овнам трудности с финансами - на некоторые время придется затянуть пояса и не позволять себе лишних трат.

Близнецы

Чтобы в начале года у уроженцев воздушного знака не возникло никаких трудностей, им необходимо разобраться со своими денежными делами. Если Близнецы набрали кредиты или долги, астрологи рекомендуют погасить их в самое ближайшее время. В обратном случае они окажутся в финансовой яме. Кроме того, звезды обещают представителям знака неудачи на работе.

Вполне возможно, что из-за конфликта обострятся отношения с коллегами и руководством.

Чтобы не довести дело до выговора или даже увольнения, Близнецам необходимо вспомнить о такте и искусстве дипломатии.

Дева

Год Водяного Черного Кролика для Девы стартует с квеста “найди среди своих коллег крысу”. Когда представители земного знака свежими и отдохнувшими вернутся с новогодних каникул, они могут на время утратить бдительность в офисе.

Астрологи настоятельно рекомендуют этого не делать, ведь завистники не дремлют.

Они только и ждут повода, чтобы подставить Деву перед руководством и заработать себе “бонусы”. Поэтому уроженцам знака стоит быть осторожнее и не делиться ничем с людьми, которые могут нести в себе угрозу.