Гороскоп дурных привычек: вот чем вы раздражаете всех вокруг

Идеальных людей не бывает. Даже у тех, кто с виду кажется самим совершенством, обязательно найдется какой-нибудь изъян. Кто-то по классике жанра не закрывает за собой тюбик с зубной пастой, кто-то имеет раздражающую привычку хрустеть суставами пальцев, а третьи способны довести до белого каления бесконечными нравоучениями. Астрологи выяснили, какими дурными привычками наделены разные знаки зодиака.

Овен

Представители огненного знака обожают совать любопытный нос в чужие дела. А еще они мастера давать непрошеные советы и обижаться, если человек им не следует.

Телец

То, что Тельцы упрямые, и так и все знают. Но уроженцы знака это еще и докажут на практике, когда всеми правдами и неправдами настоят на том, чтобы человек плясал под их дудку.

Близнецы

Близнецы - создания совершенно непредсказуемые. Представители этого знака как шляпа фокусника - никогда не знаешь, что еще они в себе скрывают, и ужасно этим раздражают.

Рак

Все и всегда знают наперед. Вы еще даже с дивана не встали, а Рак уже в курсе, что вы в магазин собрались.

Не знак, а какой-то ходячий магический шар.

Лев

Больше, чем эго Льва, разве что бесконечная Вселенная. Уроженцы огненного знака ходят, задрав нос, и хвастаются своими достижениями. У окружающих уже сил никаких нет спокойно на это смотреть.

Дева

Язычок у Девы острый, как бритва. Даже комплименты у этого знака получаются неприятными, с осадочком, с подковыркой. Чтобы с ними общаться и не вспылить, надо иметь стальные нервы.

Весы

Тут и говорить ничего не надо. А может быть, все-таки надо? Да нет, вы сами все поняли. Хотя мало ли, вдруг вы не знаете, какие Весы нерешительные, надо вам напомнить.

Скорпион

Стоит только посмотреть на Скорпиона, как уже скулы сводит от его самодовольного вида. Дескать, он один в этой части галактики чего достоин, а все остальные так, холопы. Смотреть противно!

Стрелец

Огненные Стрельцы постоянно носятся туда-сюда, аж в глазах рябит.

Этот непоседливый знак кого угодно из себя выведет, даже Папу Римского.

Козерог

Этот знак искренне верит, что несет в мир добро. И пичкает им всех, кто на пути попадется, до икоты и несварения. А потом удивляется, почему его старания никто не ценит.

Водолей

Водолеи бесят всех вокруг одним фактом своего существования. Слишком уж они заметные, как бельмо на глазу.

Рыбы

Обидеть Рыбку еще проще, чем ребенка, если отнять у него конфету.