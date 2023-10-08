Гороскоп друидов: в эти числа рождаются люди, которые живут в другой реальности

Гороскопы бывают разные: зодиакальный, восточный, зороастрийский, цветочный… Всех и не перечислишь. Одним из самых древних гороскопов в мире считается тот, что придумали кельтские жрецы - друиды. Они верили, что лес является местом силы человека, а потому основой для их гороскопа послужили названия деревьев. Рассказываем, под каким знаком, по мнению друидов, рождались самые мечтательные люди.

Ива

Кельтские жрецы верили в священную силу леса. Они считали, что каждое дерево является чьим-то покровителем. Гороскоп друидов основан именно на этом представлении, а знаки в нем носят названия различных деревьев. По легенде, они одаривали своих подопечных уникальными чертами характера. Например, люди, появившиеся на свет под знаком Ивы (в период с 1 по 10 марта и с 3 по 12 сентября), склонны к грезам. Представители этого знака - люди настроения, а оно у них меняется так же часто, как расположение облаков на небе. По своей натуре это, скорее, интроверты, любители уединения.

Чаще всего под знаком Ивы рождаются творческие личности.

Они с самого детства тяготеют к искусству, обожают мастерить поделки своими руками, рисовать, лепить и т.д. Отличаются удивительной наблюдательностью и феноменальной памятью, легко обучаются чему-то новому. “Тише воды, ниже травы”, - так можно коротко охарактеризовать представителей этого знака. Но не стоит думать, будто подопечные Ивы - такие уж тихони. Нередко они сознательно ведут себя очень скромно, чтобы иметь возможность понаблюдать за остальными - они это очень любят.

Как нетрудно догадаться, представители этого знака - романтики.

Они ищут нечто необыкновенное, поэтичное в окружающем мире и людях, но частенько обманываются. Подопечные Ивы смотрят на мир сквозь розовые очки и упорно не желают их снимать, вопреки предостережениям окружающих.

Мечты - это то, чем Ива подпитывается.

Представителей знака можно легко отнести к числу дэйдримеров - людей, живущих своими фантазиями. Они днями напролет мечтают о чем-нибудь, благо что воображение у них богатое. Нередко они выбирают себе творческие профессии. Под знаком Ивы на свет появилось немало известных личностей. Например, Оливия Уайлд, известная не только как актриса, но и как режиссер. Кроме того, в числе представителей знака - режиссер Гай Ричи, актриса Шэрон Стоун, певица Пинк, певец Джастин Бибер и многие другие.