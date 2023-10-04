Гороскоп друидов: самые обаятельные люди рождаются в эти дни

Один из самых древних гороскопов в мире - тот, что был создан друидами, ему около двух тысяч лет. Древние кельты верили в то, что лес и деревья обладают особой силой, неудивительно, что их гороскоп тесно связан с этой тематикой. У людей, рожденных в разное время года, были свои деревья-покровители. Рассказываем, какими качествами наделял своих подопечных орешник.

Орешник

В кельтских племенах жрецов называли друидами. На их плечи ложились заботы по лечению заболевших соплеменников, разрешению споров, а также по предсказанию будущего. Друиды верили в священную силу леса и считали, что каждое дерево несет в себе определенную энергию.

Каждый человек от рождения тесно связан с каким-либо деревом.

Согласно кельтским поверьям, если на протяжении всей жизни поддерживать связь со своим лесным “покровителем”, он будет привлекать удачу, помогать в решении проблем и развивать необходимые личностные качества.

Например, самыми обаятельными считались люди, появившиеся на свет под знаком орешника. Они рождаются в период с 22 по 31 марта и с 24 сентября по 3 октября. Их харизма настолько велика, что окружающих тянет к ним, словно магнитом. Все хотят дружить с ними, а противоположный пол - встречаться.

Люди, рожденные под знаком орешника, неприхотливы в быту.

Они привыкли довольствоваться малым, хотя благодаря своему обаянию могли бы добиться каких угодно высот. Оказавшись в незнакомом месте или в экстремальной ситуации, они быстро ориентируются и помогают адаптироваться другим.

Чаще всего представители этого знака находятся в доброжелательном расположении духа, но, как и все люди, время от времени становятся раздражительными. В такие моменты лучше их не трогать - агрессивными подопечные орешника становятся, когда у них что-то не получается.

Это люди с нестандартным мышлением, новаторы, которые постоянно изобретают что-то необычное; то, чего до них еще никто не делал.

Какую бы сферу деятельности они ни выбрали - везде добиваются признания и успеха. Часто они выделяются на фоне окружающих за счет своего необычного поведения и вида.

Под знаком орешника родились, например, Кира Найтли, Квентин Тарантино, Моника Беллуччи, Стинг и Леди Гага. Всех этих знаменитостей объединяет одно - их невозможно перепутать ни с кем другим. Даже не будучи классическими красавицами или красавчиками, благодаря харизме они покоряют сердца фанатов.