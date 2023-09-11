Гороскоп друидов: самые харизматичные люди рождаются в эти дни

Первые ассоциации, которые возникают при слове “гороскоп” - это зодиакальный, пришедший к нам из античности, и восточный, китайский. Однако в прошлом существовало еще много разновидностей гороскопов, информация о некоторых из них дошла до наших дней. Свой гороскоп был и у кельтов - древних племен, населявших территорию Западной и Центральной Европы.

Вяз

Мало кто знает, что, помимо широко распространенных восточного и зодиакального гороскопов, существуют и другие, менее известные. Например, кельтский, создателями которого были жрецы-друиды.

По подсчетам ученых, появился этот гороскоп порядка двух тысяч лет назад.

Друиды верили, что у каждого человека, появившегося на свет в тот или иной временной период, есть свое дерево-покровитель. Оно оказывает влияние на судьбу, характер, личностные качества. Считалось, что для привлечения удачи необходимо посадить недалеко от своего жилища заветное дерево.

Обладателями удивительной харизмы считались люди, появившиеся на свет в период с 14 по 24 января и с 15 по 25 июля. Они родились под знаком Вяза. По наблюдениям друидов, это спокойные личности, но вместе с тем наделенные мощной энергетикой. Им не нужно эпатировать, чтобы привлечь к себе внимание.

Люди, рожденные под знаком Вяза, невероятно самодостаточные.

Они не наряжаются в яркие одежды, не совершают громких и скандальных поступков, но пользуются авторитетом у окружающих. Их уважают, ценят, любят, к их мнению неизменно прислушиваются.

Из представителей этого знака получаются превосходные руководители.

Они умеют вдохновить подчиненных, зарядить их энергией, подтолкнуть к рабочим подвигам. Не знают проблем с финансами, умеют мудро распоряжаться ими и приумножать. В семье уроженцы знака, независимо от возраста и пола - лидеры.

Среди звезд ярким примером представителя этого знака является Бенедикт Камбербэтч (19 июля 1976 года). Актер, не обладающий “классической” внешностью, поразил сердца поклонников потрясающей харизмой. Чаще всего в фильмах Бенедикту достаются ведущие роли - как в сериалах “Шерлок” и “Патрик Мелроуз”.

Среди знаменитостей Вязом по гороскопу друидов является также Кейт Мосс. Британская супермодель, рожденная 16 января 1974 года, начинала свою карьеру, когда на подиуме и на обложках журналах были востребованы другие типажи. И все же благодаря удивительной бунтарской харизме Кейт стала легендой.