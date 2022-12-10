Городским не понять: вот какую сторону сельской жизни раскрыл фильм «Любовь и голуби»
В городе отношения с соседями не такие теплые.
Фильм «Любовь и голуби» снимали в Карелии – среди непередаваемой природы и тихих деревень. Режиссеру Владимиру Меньшову удалось передать атмосферу сельской жизни – ее неторопливости и тепла.
В картине показано настоящее добрососедство – герои искренне переживают за своих односельчан, делят вместе горести и радости. Надежда искренне плачет, когда дядя Митя сообщает ей о том, что баба Шура якобы умерла.
«Этот фрагмент показывает тесные отношения, практически родственные, между соседями. Когда смерть соседки воспринимается как кончина близкого человека. В деревнях и селах, да и в частном секторе города, до сих пор так. Очень душевно!», «Раньше соседи как близкие родственники были, все время рядом и вместе. Это я помню с детства, когда все соседи дружили», – пишут в Сети.