Городским не понять: вот какую сторону сельской жизни раскрыл фильм «Любовь и голуби»

В городе отношения с соседями не такие теплые.

Фильм «Любовь и голуби» снимали в Карелии – среди непередаваемой природы и тихих деревень. Режиссеру Владимиру Меньшову удалось передать атмосферу сельской жизни – ее неторопливости и тепла.

В картине показано настоящее добрососедство – герои искренне переживают за своих односельчан, делят вместе горести и радости. Надежда искренне плачет, когда дядя Митя сообщает ей о том, что баба Шура якобы умерла.