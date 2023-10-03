«Городская сумасшедшая»: жена Певцова стала посмешищем на свадьбе

Совсем недавно актер Дмитрий Певцов поделился радостной новостью, которая произошла в его семье – их приемная дочь Алена вышла замуж за некоего Алексея Тутубалина. Поклонники артиста поздравили его с семейным праздником, при этом не сумев пройти мимо его супруги Ольги Дроздовой.

На свадьбу приемной дочери актриса пришла в черном костюме, черно-белых кедах и с экстравагантной прической. Пользователи Сети сравнили Дроздову с «пугалом огородным», а кто-то и вовсе назвал ее клоунессой.

23-летняя Алена, не уступая приемной матери, выбрала для бракосочетания необычный наряд. На снимках, которые появились в соцсетях, на девушке надето голубое платье с цветочным принтом, а вместо фаты – венок, сделанный из цветов.

Но больше всего хейта в комментариях досталось именно Дроздовой.