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«Городская сумасшедшая»: жена Певцова стала посмешищем на свадьбе

3 октября 2023 11:15
«Городская сумасшедшая»: жена Певцова стала посмешищем на свадьбе

Прическу Ольги Дроздовой сравнили с пугалом.

Совсем недавно актер Дмитрий Певцов поделился радостной новостью, которая произошла в его семье – их приемная дочь Алена вышла замуж за некоего Алексея Тутубалина. Поклонники артиста поздравили его с семейным праздником, при этом не сумев пройти мимо его супруги Ольги Дроздовой.

На свадьбу приемной дочери актриса пришла в черном костюме, черно-белых кедах и с экстравагантной прической. Пользователи Сети сравнили Дроздову с «пугалом огородным», а кто-то и вовсе назвал ее клоунессой.

23-летняя Алена, не уступая приемной матери, выбрала для бракосочетания необычный наряд. На снимках, которые появились в соцсетях, на девушке надето голубое платье с цветочным принтом, а вместо фаты – венок, сделанный из цветов.

Но больше всего хейта в комментариях досталось именно Дроздовой.

«Городская сумасшедшая»: жена Певцова стала посмешищем на свадьбе

«Не могу понять, что за прикол. Она выглядит, как пугало огородное», «Ну и чудище Дроздова!», «Седая женщина в кедах на свадебной церемонии жениха и невесты – это китч», – написали юзеры.

Фото: Legion-Media, соцсети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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