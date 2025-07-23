Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте

Оказывается, у «Гравити Фолз» существует прототип, и он… Скучный. В Орегоне есть город под названием Боринг, и Алекс Хирш, создатель сериала, увидел это название на дорожном указателе, катаясь по штату еще в 2016 году. Говорит, не заезжал туда, но идея города с таким депрессивным именем показалась ему очаровательной.

Так и родилась вселенная, где всё странное, паранормальное и слегка дурацкое собралось в одну мультипликационную точку на карте.

Правда, сам город Гравити Фолз в мульте — это не Боринг, а его полная противоположность. Это сборная солянка из локаций, где Хирш бывал в детстве: немного национальных парков, немного туристических ловушек вроде Mystery Spot в Санта-Крузе или Oregon Vortex, чуть-чуть Портленда и целая пригоршня лесных байек.

Настоящий Боринг — довольно унылое местечко с населением около восьми тысяч человек, где не водятся ни гномы, ни динозавры, ни хотя бы какой-нибудь Билл Шифр. Но именно его антиподом и стал вымышленный город, где близнецы Диппер и Мэйбл проводят своё лето в компании Гранкла Стэна, лесных тварей и невероятного количества странностей.

Ранее мы писали: Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой