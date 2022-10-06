«Город-сказка, город-мечта»: куда пропал Петкун из группы «Танцы Минус»

Вячеслав Петкун стал известен в 90-х вместе со своей группой «Танцы Минус». Миллионы поклонников по всей стране знали наизусть строчки хита «Город-сказка, город-мечта» и других композиций. Однако спустя несколько лет артист неожиданно пропал с экранов и из эфиров радиостанций.

Как оказалось, в 2000-х Петкун решил распустить свой коллектив. Он сосредоточился на сольной карьере, но не смог добиться такого же успеха. Одновременно с этим он пытался заниматься актерской деятельностью и участвовал в театральных постановках, работал телеведущим, но это не принесло ему такой же популярности.

В итоге Петкун решил возродить коллектив. Сегодня «Танцы Минус» раз в несколько лет гастролируют по российским городам, но уже не выпускают новые песни, не снимают клипы и не появляются на телевидении. Также он занят развитием собственного бизнеса и работает арт-директором в одном из ночных клубов столицы. Свободное время артист посвящает семье, воспитывая двоих дочерей и двоих сыновей.