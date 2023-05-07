Горничная из Беларуси парой слов вскружила голову миллиардеру: вы будете поражены

Богач был готов услышать что угодно, но только не это.

Бася Пясецка родилась в маленькой деревушке неподалеку от белорусского города Гродно. Однако жизни на родине она предпочла США — и не прогадала.

Когда Пясецка приехала в страну мечты, ей было 30 лет: языка она не знала и имела в кармане всего лишь сто долларов. Эмигрантке пришлось устроиться на работу горничной. По счастливому стечению обстоятельств попала она не куда-нибудь, а в дом Джона Сьюарда Джонсона, наследника корпорации Johnson & Johnson.

Жизнь Баси текла своим чередом, но все изменилось, когда Джонсон, интересующийся живописью, вдруг решил похвастаться перед ней своим приобретением. Бизнесмен купил картину известного художника, точнее, он так думал. На самом деле полотно было всего лишь репродукцией. Пясецка, защитившая в свое время магистерскую диссертацию по мастерам начала 20-го века, не смогла промолчать и прямо заявила «хозяину» о том, что его обманули.

Узнав, что в его доме работает горничная с дипломом магистра искусствоведения, Джон тут же принял меры. Он назначил Басю своим консультантом по вопросам искусства, но этим дело не ограничилось. Вскоре миллиардер влюбился в свою подчиненную, развелся с женой и отвел новую избранницу под венец.