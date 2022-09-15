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Горькую правду о Леонардо ДиКаприо скрывал от россиян его «русский голос»

15 сентября 2022 09:30
Горькую правду о Леонардо ДиКаприо скрывал от россиян его «русский голос»

Талант ДиКаприо во многом раскрылся лишь благодаря актеру.

Леонардо ДиКаприо — один из самых популярных актеров как в мире, так и в России. В его таланте никто не сомневается уже долгие годы: примерно с тех пор, как в 2004 году на экраны вышел фильм «Авиатор». Именно с того времени в России Лео озвучивает один и тот же человек — Сергей Бурунов.

Многие считают, что талант и гениальность ДиКаприо российский зритель смог оценить только благодаря дубляжу Бурунова. Например, редакция издания «Слово и дело» пересмотрела многие фильмы с актером как в оригинале, так и в дубляже. В результате они пришли к выводу о том, что почти во всех фильмах наблюдается совсем разная подача одних и тех же цен.

Горькую правду о Леонардо ДиКаприо скрывал от россиян его «русский голос»

По мнению журналистов дубляж Бурунова делает игру ДиКаприо для российского зрителя по-настоящему гениальной, в то время как для слышащих Лео в оригинале американцев он не более чем хороший актер.

Так что, возможно, истинное актерское «лицо» ДиКаприо не такое глубокое и выразительное, каким мы привыкли видеть его на наших экранах.

Фото: Legion-Media
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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