Леонардо ДиКаприо — один из самых популярных актеров как в мире, так и в России. В его таланте никто не сомневается уже долгие годы: примерно с тех пор, как в 2004 году на экраны вышел фильм «Авиатор». Именно с того времени в России Лео озвучивает один и тот же человек — Сергей Бурунов.

Многие считают, что талант и гениальность ДиКаприо российский зритель смог оценить только благодаря дубляжу Бурунова. Например, редакция издания «Слово и дело » пересмотрела многие фильмы с актером как в оригинале, так и в дубляже. В результате они пришли к выводу о том, что почти во всех фильмах наблюдается совсем разная подача одних и тех же цен.

По мнению журналистов дубляж Бурунова делает игру ДиКаприо для российского зрителя по-настоящему гениальной, в то время как для слышащих Лео в оригинале американцев он не более чем хороший актер.

Так что, возможно, истинное актерское «лицо» ДиКаприо не такое глубокое и выразительное, каким мы привыкли видеть его на наших экранах.