Горькой участи жены доктора Ватсона посочувствует любая мать: вот почему

Екатерина Зинченко прославилась на весь СССР ролью супруги доктора Ватсона миссис Мэри. За годы карьеры она приняла участие в десятках фильмов и завоевала зрителей своими талантом и красотой. При этом, как признается сама знаменитость, она совсем не считает себя счастливой.

Как оказалось, в личной жизни Зинченко не может похвастаться такими же успехами, как в карьере. Так, в молодости она пережила неудачный брак, в котором на свет появилась дочь Ксения. Позднее же она стала матерью сына Феликса, которого родила от женатого бизнесмена. Избранник артистки не остался в восторге от своего наследника вне брака, поэтому Зинченко начала одна воспитывать двух детей.

Все свое время артистка тратила на постоянную работу, чтобы прокормить родных. Однако из-за этого она редко появлялась дома, поэтому не уделяла должного внимания дочери и сыну. В итоге в подростковом возрасте Феликс попал в психиатрическую клинику из-за проблем с запрещенными препаратами. А Ксения уверена, что мать своим безразличием вырастила ее неврастеником.

Как рассказывает сама Екатерина, она полагает, что ее жизнь нельзя назвать счастливой или успешной. Она чувствует себя одинокой, но не может ни с кем поделиться своим горем и найти утешение в поддержке близких.