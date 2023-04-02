Горько пожалеют: вот каким 3 знакам Зодиака нельзя влюбляться в Овна

Для счастливых и крепких отношений одной лишь любви мало - необходимо, чтобы партнеры совпадали по характеру и во взглядах на жизнь. Поскольку черты личности человека во многом зависят от знака зодиака, предугадать, как сложатся отношения с потенциальной второй половинкой можно, обратившись к гороскопу. Астрологи назвали три знака, которые совершенно несовместимы с Овном - их роман с самого начала обречен на сокрушительное поражение.

Рыбы

Огонь и вода, конечно, могут сойтись. Поначалу им даже покажется, что гармоничный союз вполне возможен, однако чем серьезнее будут отношения, тем сильнее станет понимание - этот союз обречен на скорый разрыв.

У Овнов и Рыб совершенно разные ценности в паре.

Представители огненной стихии больше ориентированы на внешнее проявление чувств, склонны к красивым жестам на публике, но наедине будут вести себя иначе.

Рыбы, в свою очередь, хотят отношений, в которых внимание в равной степени уделяется и содержанию, и красивой “обертке”. К сожалению, эффектный Овен с лихвой обеспечит им второе, а о первом “ингредиенте” даже не задумается.

Дева

Сложно представить два более неподходящим друг другу знака, чем Дева и Овен. Земной знак питает нежную привязанность к упорядоченному образу жизни, когда все продумано и просчитано с точностью до мелочей.

Спонтанность не по нраву Деве, она терпеть не может, когда ее любовно спланированная жизнь внезапно превращается в один сплошной хаос.

Рядом с Овном, который как раз наоборот, сторонник беспорядка, ей будет очень некомфортно.

К тому же огненный знак вспыхивает из-за каждой мелочи, он нетерпелив и несдержан на язык. Партнер с такими качествами уж точно не подойдет Деве, для которой стабильность, уважение и терпение - превыше всего на свете.

Рак

Как и Рыбы, Рак принадлежит к водной стихии, а значит, притяжение с огненным Овном возможно, но последствия будут самыми непредсказуемыми. При этом вряд ли они будут положительными, а вот негативных сценариев этого романа пруд пруди.

Представители водного знака - натуры жертвенные, во имя любви к своему огнедышащему партнеру они готовы на все что угодно. Вот только ценит ли Овен их жертвы? Большой вопрос.

Как только Рыбы поймут, что их старания никто не ценит должным образом, они жестоко разочаруются в своей второй половинке. Они горько пожалеют о том, что связали с Овном свою жизнь, и постараются поскорее расстаться с ним.