«Горький шоколад, сладкий чай»: судьба забытой группы 90-х станет сюрпризом

Еще несколько лет назад по радио и в клубах можно было услышать хиты группы «Тутси»: «Горький шоколад», «Самый-самый» и другие. Поклонники были уверены, что артистки будут радовать их яркими композициями долгие годы. Однако певицы неожиданно пропали со сцены.

Популярный коллектив образовался из участниц «Фабрики звезд» Ирины Ортман, Маши Вебер, Леси Ярославской и Насти Крайновой. Первое время певицы выпускали хит за хитом и собирали польные концертные залы. Но со временем все они решили заняться сольными карьерами.

Продюсеры же не хотели распускать коллектив, поэтому постоянно находили новых артисток. Но из-за постоянной смены участниц и отсутствия популярных песен интерес к группе падал. А в 2012 году «Тутси» официально перестали существовать.

Вернулись на сцену певицы только спустя семь лет. Сегодня их иногда можно услышать в эфире радиостанций, а изредка девушек зовут на концерты популярных групп того периода.