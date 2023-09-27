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«Гореть в аду»: Гузеева грязно выругалась, вспомнив, как умирал Абдулов

27 сентября 2023 18:00
«Гореть в аду»: Гузеева грязно выругалась, вспомнив, как умирал Абдулов

Звезда затаила обиду на журналистов.

Отношения знаменитостей и желтой прессы никогда не отличались особой теплотой. Сотрудники таких СМИ не только пытаются выудить все секреты звезд, но и нередко прибегают к выдумке. Ларису Гузееву возмутил очередной громкий заголовок.

Лариса Долина поделилась с подписчиками найденной в газете статьей. Текст на первой полосе издания гласил, что дочь певицы родила ребенка от ее бывшего мужа. Артистке пришлось объяснять публике, что ее экс-супруг не имеет никакого отношения к внучке.

Поддержать подругу в комментариях немедленно явилась Гузеева. Авторам статьи она пожелала сгореть в аду. Телеведущая заявила, что у сотрудников таких СМИ нет ни сердца, ни души. В пример она привела Александра Абдулова, который был мишенью журналистов даже на смертном одре.

«И тогда эти шакалы продолжали за ним охоту», — возмущалась звезда.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com, @skazhigordeevoy / youtube.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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