«Гореть в аду»: Гузеева грязно выругалась, вспомнив, как умирал Абдулов

Отношения знаменитостей и желтой прессы никогда не отличались особой теплотой. Сотрудники таких СМИ не только пытаются выудить все секреты звезд, но и нередко прибегают к выдумке. Ларису Гузееву возмутил очередной громкий заголовок.

Лариса Долина поделилась с подписчиками найденной в газете статьей. Текст на первой полосе издания гласил, что дочь певицы родила ребенка от ее бывшего мужа. Артистке пришлось объяснять публике, что ее экс-супруг не имеет никакого отношения к внучке.

Поддержать подругу в комментариях немедленно явилась Гузеева. Авторам статьи она пожелала сгореть в аду. Телеведущая заявила, что у сотрудников таких СМИ нет ни сердца, ни души. В пример она привела Александра Абдулова, который был мишенью журналистов даже на смертном одре.