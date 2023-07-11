Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Горе для любой матери: Королевой сочувствуют всей страной из-за странностей сына

Горе для любой матери: Королевой сочувствуют всей страной из-за странностей сына

11 июля 2023 13:45
Горе для любой матери: Королевой сочувствуют всей страной из-за странностей сына

Удивил так удивил.

Архип Глушко, единственный сын Наташи Королевой, пока не дает матери поводов для гордости. Напротив, его поведение вызывает у россиян массу вопросов.

Вместе с наследником артистка побывала на мероприятии VK Fest в Москве. Звезда сняла видео с Архипом — и теперь из-за странностей сына ей сочувствуют всей страной.

Королева и Глушко-младший стояли на фоне подсолнухов, и звезда попросила наследника вспомнить один из самых громких ее хитов. Но Архип подсказку не понял и выдал: «Желтые подсолнухи». Этим он возмутил родительницу и шокировал пользователей Сети.

Досталось Архипу не только за незнание песен Королевой, но и за нелепый внешний вид. Фанаты отметили, что такой сын — горе любой матери.

«Да уж. Вот тебе и сын. Не знает творчества мамы. Эгоист», «Стыдно», «Сыну со стилистом надо дружить», «Такая красотка, а сын закомплексованный какой-то и несовременный», — возмутились поклонники исполнительницы.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше