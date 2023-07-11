Горе для любой матери: Королевой сочувствуют всей страной из-за странностей сына
Удивил так удивил.
Архип Глушко, единственный сын Наташи Королевой, пока не дает матери поводов для гордости. Напротив, его поведение вызывает у россиян массу вопросов.
Вместе с наследником артистка побывала на мероприятии VK Fest в Москве. Звезда сняла видео с Архипом — и теперь из-за странностей сына ей сочувствуют всей страной.
Королева и Глушко-младший стояли на фоне подсолнухов, и звезда попросила наследника вспомнить один из самых громких ее хитов. Но Архип подсказку не понял и выдал: «Желтые подсолнухи». Этим он возмутил родительницу и шокировал пользователей Сети.
Досталось Архипу не только за незнание песен Королевой, но и за нелепый внешний вид. Фанаты отметили, что такой сын — горе любой матери.
«Да уж. Вот тебе и сын. Не знает творчества мамы. Эгоист», «Стыдно», «Сыну со стилистом надо дружить», «Такая красотка, а сын закомплексованный какой-то и несовременный», — возмутились поклонники исполнительницы.