Горе для любой матери: Королевой сочувствуют всей страной из-за странностей сына

Архип Глушко, единственный сын Наташи Королевой, пока не дает матери поводов для гордости. Напротив, его поведение вызывает у россиян массу вопросов.

Вместе с наследником артистка побывала на мероприятии VK Fest в Москве. Звезда сняла видео с Архипом — и теперь из-за странностей сына ей сочувствуют всей страной.

Королева и Глушко-младший стояли на фоне подсолнухов, и звезда попросила наследника вспомнить один из самых громких ее хитов. Но Архип подсказку не понял и выдал: «Желтые подсолнухи». Этим он возмутил родительницу и шокировал пользователей Сети.

Досталось Архипу не только за незнание песен Королевой, но и за нелепый внешний вид. Фанаты отметили, что такой сын — горе любой матери.