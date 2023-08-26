Гордон Рамзи никогда не ест в ресторанах: обладатель 16 звезд Мишлен знает горькую правду

Гордон Рамзи известен как один из самых прославленных шеф-поваров во всем мире. За годы карьеры он открыл не один ресторан и выпустил десятки шоу на гастрономическую тематику. При этом сам старается избегать даже самых титулованных заведений.

Как оказалось, Рамзи с опаской относится к большинству наименований в меню. Но больше всего его смущают специальные предложения, которые можно увидеть практически в каждом кафе или ресторане. По словам эксперта, такие позиции созданы, чтобы распродать продукты, оставшиеся с предыдущего дня, срок годности которых подходит к концу.

Именно поэтому прославленный повар всегда рекомендует уточнять у официантов, было ли акционное блюдо в меню вчера. И если ответ утвердительный, то ни в коем случае его не заказывать, ведь вполне вероятно, что на следующий день покупателей ждет уже блюдо недели из тех же самых продуктов.