Гордиться нечем: Тарасова дала звонкую оплеуху Медведевой

Евгения Медведева выступила с громким высказыванием, возмутившим Татьяну Тарасову. Фигуристка оказалась слишком высокого мнения о собственных заслугах.

Двукратная чемпионка мира заявила, что именно она внесла огромный вклад в то, чтобы сборная России по хоккею в 2018 году была допущена до Олимпийских игр. Спортсменка сослалась на тот факт, что выступала в качестве спикера на закрытом саммите МОК. И не стала скрывать, что все еще гордится собой.

Тарасова незамедлительно отреагировала на слова фигуристки. Тренер дала звонкую оплеуху Медведевой, спустив ее с небес на землю. Татьяна Анатольевна призналась, что ей странно слышать подобные умозаключения от серебряного призера Олимпиады. По мнению наставницы, участие хоккеистов в Играх — это заслуга большого количества людей и результат совместных усилий.

В беседе с порталом «Спорт 24» тренер подметила, что выделять одного человека неправильно, поэтому гордиться Медведевой нечем. И тут же с иронией добавила: «Если ей так легче, пусть так думает».