Гордиться нечем: кем стали сын и внук советской легенды Натальи Варлей

Звезда советских фильмов Наталья Варлей в семейной жизни была довольно несчастна. Ее первым мужем стал актер и режиссер Николай Бурляев. Но уже спустя пару месяцев после брака оба супруга поняли, что совершили ошибку. Вскоре они развелись. В 1971 году Наталья вышла замуж за Владимира, сына Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Они вместе учились в театральном училище. Этот брак тоже сложно было назвать счастливым.

Владимир Тихонов злоупотреблял горячительными напитками, а потом стал зависим и от запрещенных веществ. Он даже не встретил жену с родившимся сыном в 1972 году из больницы. Семья Тихонова также не приняла внука. Наталья была вынуждена дать Васе свою фамилию. В 1978 году она развелась с Владимиром.

О третьем браке Варлей известно немногое: она рассказывала, что ее муж был владельцем строительной фирмы, и они даже обвенчались. Но от расставания это их не уберегло. В 1985 году она родила еще одного сына, однако имени его отца не называла. Мальчик по имени Александр также получил фамилию Варлей.

Старший сын актрисы хоть и появился с матерью в фильме «Переходный возраст», но строить карьеру в кино не стал. Василий работал то водителем троллейбуса, то работником в метро, то лаборантом. Он поступил в Московский институт современного искусства и выбрал отделение дизайна, но не окончил его. Мужчина женился, у него родился сын Евгений, поэтому студенческой стипендии не хватало, чтобы обеспечивать семью. Его брак впоследствии распался, а бывшая жена переехала в Италию.

Внук Варлей после армии уехал к матери. В Италии Евгений работал официантом и администраторам отеля. Что же касается младшего сына актрисы, то его карьера развивалась несколько успешнее. Александр окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров и работает в сфере кино. Мужчина увлекается музыкой, выступая в кавер-группе The BeatLove.