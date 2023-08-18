Гордиться нечем: грандиозный провал сына Орбакайте больше не секрет

Оба наследника Кристины Орбакайте, Никита и Дени, решили связать свою жизнь с искусством. И если старший сын певицы занимается музыкой и режиссирует клипы известных артистов, то Дени прославился как организатор вечеринок и арт-терапии. В течение продолжительного времени он пытался раскрутить собственное агентство в Москве, которое занималось закрытыми мероприятиями и экспериментировало с форматами.

Однако последние месяцы поклонники беспокоятся за бизнес Байсарова-младшего. Дело в том, что он все больше времени проводит заграницей в компании друзей и семьи. А о делах не рассказывает в своих социальных сетях, хотя раньше регулярно хвастался успехами.

Фанаты уверены: Дени не удалось построить успешный бизнес. Несколько его попыток провалились, поэтому он и решил посвятить все время путешествиям, а не работе.

Сам Дени при этом никак не комментирует ситуацию. Он игнорирует вопросы любопытных фанатов и лишь рассказывает о новых городах, где ему удалось побывать.