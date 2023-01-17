Горбатая старушка: какой была Джина Лоллобриджида накануне смерти (фото)

Легендарная актриса итальянского и мирового кино Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. Она стала всемирно известной после выхода фильма «Фанфан-Тюльпан» с участием Жерара Филипа. Причины смерти артистки пока не разглашаются.

Лоллобриджида начала свою головокружительную карьеру в 40-е годы, когда дебютировала в кино в эпизодических ролях. В 50-е Джина стала уже всемирно известной актрисой благодаря появлению в хитах той эпохи, среди которых «Посрами дьявола», «Так мало никогда», «Приходи в сентябре». В 70-х Лоллобриджида временно оставила актерскую карьеру и переключилась на фотожурналистику и скульптуру. В начале нулевых в Москве была организована выставка ее работ.

Последние годы своей жизни артистка жила на вилле в Риме. В прошлом году Лоллобриджида сломала ногу после падения у себя дома. Ей пришлось сделать операцию. Судя по последним фото 95-летней Джины, актриса была далеко не в лучшем состоянии. Она превратилась в сгорбленную морщинистую старушку, которая еле передвигалась. Возраст не пощадил признанную красавицу мирового кино.