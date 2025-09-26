«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)

Советские фильмы давно разошлись на цитаты и стали настоящей народной классикой. Мы уверены, что многие из них вы знаете практически наизусть. Но готовы ли вы проверить свою эрудицию под новым, неожиданным углом?

Представьте, что эти знакомые до боли названия увидели зарубежные зрители. Переводчикам пришлось проявить всю свою изобретательность, чтобы передать суть, а иногда и создать совершенно новый образ. Порой эти варианты звучат знакомо, а иной раз их сложно связать с оригиналом.

Этот тест — весёлый и ностальгический вызов для вас. Сможете ли вы угадать культовые советские фильмы по их иностранным «псевдонимам»? Проверим, насколько крепка ваша связь с эпохой советского кинематографа.

Ранее мы писали: Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)