Горбань разделась, и все ахнули: у мамы двоих детей не может быть такой фигуры

Мария Горбань не перестает восхищать фанатов потрясающей внешностью. Актриса не раз рассказывала о своих секретах красоты, но поклонники все еще задаются вопросами.

Звезда экрана отправилась в отпуск, который решила провести на Шри-Ланке. Как того и следовало ожидать, артистка щедро делится с поклонниками кадрами с отдыха. В том числе и своими фотографиями в купальнике.

Один из таких снимков произвел эффект разорвавшейся бомбы. Раздевшись, знаменитость заставила подписчиков ахнуть от восторга. Многие отказались верить своим глазам, решив, что у матери двоих детей не может быть такой фигуры.

Особенно любопытные фолловеры принялись атаковать Горбань расспросами: «Вы же занимаетесь каким-то спортом? Невозможно иметь такое подтянутое прекрасное тело без спорта», «А вы едите мясо? Как вы питаетесь? Очень интересно. Фигура — огонь».

Другие же не смогли воздержаться от комплиментов.