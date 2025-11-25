Гораздо раньше, чем «Поднятие уровня»: когда выйдет 2-й сезон «Адского рая» – с месяцем определились, а число узнаем совсем скоро

20 декабря по тайтлу будет крупный анонс – вероятно, речь о премьере.

В аниме «Адский рай» действие разворачивается в эпоху Токугава, где главный герой – гениальный ниндзя и безжалостный наемный убийца – оказывается в безвыходном положении.

Ему предлагают сделку: в обмен на жизнь он должен отправиться на мифический остров, чтобы найти для сёгуна легендарный эликсир, дарующий бессмертие. Так начинается его опасное путешествие в неизвестность.

Премьера первого сезона состоялась весной 2023 года, и проект мгновенно завоевал популярность. Зрители высоко оценили красивую графику, динамичный сюжет и харизматичных персонажей. Это подтверждают и высокие оценки: на IMDb сериал держит 8.1/10, а на Кинопоиске – 8.0/10.

Разумеется, после такого успеха поклонники не могут дождаться продолжения истории. И вот что известно на данный момент: официально подтверждено, что выход второго сезона аниме «Адский рай» запланирован на январь 2026 года. Пока что студия не раскрыла точную дату премьеры и количество серий.

Однако для фанатов есть отличная новость: совсем скоро нас ждет важный анонс. 20 декабря 2024 года в рамках крупнейшего аниме-фестиваля Jump Festa 2025 создатели обещают представить свежие детали и новости по второму сезону.

С большой вероятностью именно там раскроют конкретные даты выхода, покажут новый трейлер и объявят количество серий. Так что осталось лишь немного подождать.

